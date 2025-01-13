女子20樓扔豬頭骨砸車　判囚5個月緩刑半年

安徽省合肥市女子吳某某去年4月將一塊豬頭骨從20樓自家陽台窗戶扔至樓下，砸碎停泊私家車擋風玻璃。內媒上周六（11日）報道，合肥市廬陽區人民法院裁定吳某某高空拋物罪成，判處拘役5個月，緩刑6個月，罰款2,000元（人民幣，下同，約2,100港元）。

案發於去年4月17日晚間10時許，吳某某當時在家中鹵制湯料，並隨手將豬頭骨從窗戶扔下。公安機關翌日接獲私家車車主報警後前往事發屋苑調查，最終抓獲吳某某。吳某某向警方如實供述犯罪事實，自願賠償私家車車主經濟損失2,000元並取得對方諒解。

法院經審理認為，吳某某從高空拋擲物品，情節嚴重，已構成高空拋物罪，鑑於吳某某歸案后能如實供述罪行、自願認罪認罰，賠償被害人損失並取得諒解，可從輕、從寬處罰。法官指出，高空拋物行為，輕則損害他人財物，重則危及他人生命安全，呼籲民眾自覺遵守法律規定和社會公德。

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合肥市廬陽區人民法院裁定吳某某犯高空拋物罪。