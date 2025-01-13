SHEIN供應鏈車衣工每周工作75小時　違反勞動法

英國傳媒周一（13日）報道，正在倫敦籌備上市的中國時尚跨境電商SHEIN位於廣東省廣州市番禺區供應鏈的車衣工人，每周工作約75小時，違反中國勞動法。大部分受訪工人表示，他們每月只有一天假期。有人直言賺的錢太少，現在生活成本太高，只希望賺夠錢寄給孩子。

供應鏈所在街區被稱為「SHEIN村」，相關工廠林立。報道指出，該公司迅速崛起，但因其工人待遇和強迫勞動的指控而引發爭議。英媒參觀當中10間工廠，採訪了4名老闆和20多名工人，一名49歲女工透露他們通常每天工作10至12小時，周日工作時間大約減少3小時。另有工人稱，如果一個月有31天，自己會做足31天。

受訪女工又指，工資以件工計算，一件T恤1至2元（人民幣，下同，約1.06至2.12港元），她一小時可製作約12件。有瑞士非政府組織報告顯示，SHEIN工人不含加班費的基本工資只有2,400元（約2,550港元），不少人過度加班，從而賺取4,000至1萬元（約4,250至1.06萬港元）。SHEIN發聲明回應稱，公司致力確保其供應鏈中所有工人獲公平和有尊嚴的待遇，正投資數千萬美元加強治理，並確保供應鏈合作夥伴合規。