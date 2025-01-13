逾160學校拒流感疫苗外展計劃　議員：公布參加名單較有鼓勵性

本港已踏入流感高峰期，不少醫學專家近期不斷呼籲學童盡快打流感針。對於政府指仍有逾160間學校拒絕參與流感疫苗學校外展計劃，並公開名單，議員鄧飛認為如果要訴諸公眾壓力令學校接受，未必有效果，更好的做法是將參與外展安排的學校名單公布，以達致鼓勵表彰的作用。

鄧飛今日在(13日)在電台節目中指出，當局應了解不參加接種外展計劃的原因，如有需要則提供協助，他建議如果當局可以在更早的時間，例如每年的7月初已跟學校商量好接種疫苗的日期，讓學校盡早通知家長，了解接種意願，同時把相關計劃列入校曆表中，對學校而言，準備便會更容易。

對於安排到校接種疫苗，他認為行政上應不會太困難，學校每年都有大型活動，例如學校旅行、運動會，甚至捐血日等，行政上安排都是類似。他建議政府不同政策局或部門可以更深度合作，推動疫苗接種。

疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆在同一個電台節目表示，有選擇比沒有選擇好，學校參加相關計劃是讓家長多一個選擇，但原則是不強迫打針。到校打針的安排能提高接種率，但總有部分人不願接種疫苗。公開名單必然造成壓力，但最重要是同心協力，亦要尊重每個人的選擇。他建議可否考慮要求不參加計劃的學校向當局申報寫上原因，以便有機會協助相關學校解決困難。但強調即使學校參加計劃，總有部分家長不讓子女在校打針，家長的選擇權必須予以尊重。另外，他表示，本港剛進入流感季節，天氣轉冷，亦有不少市民外遊回港，預料流感的感染率會繼續向上，可能要兩至三星期才會回落，如果流感疫苗的接種率，整體可以推至六至七成已是很好，公營醫療的壓力也會減輕。