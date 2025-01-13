黎智英及壹傳媒CAO違契謀利罪成　上訴庭排期明日開庭

壹傳媒黎智英與壹傳媒集團行政總監黃偉強，因隱瞞業主香港科技園公司，違反租契使用價值5.16億港元的將軍澳工業邨地段，令與黎智英相關的公司獲得租金利益，因而被控欺詐罪。兩人經審訊後，在2022年被裁定罪成，涉及兩項欺詐罪的黎智英被判囚5年9個月、罰款200萬港元、及被頒令取消擔任公司管理層等資格8年；涉及一罪的黃偉強則被判囚21個月。兩人均就判決提出上訴。法庭排期明日（14日）處理，預計需時2天。黎智英被控勾結外國勢力一案，亦會暫停兩天。

本案被告依次是黎智英(76歲)和黃偉強(61歲)，兩人同被控一項欺詐罪，指兩人連同周達權及其他人，於2016年1月至2020年5月19日，向香港科技園公司隱瞞，在非按1995年5月25日雙方所訂立租契第二附表指明的情況下，使用將軍澳工業邨駿盈街8號的處所。黎再獨自面對多一項欺詐罪，指他連同其他人，於1998年4月1日至2015年12月31日，同樣隱瞞非按訂立的提案計劃書、租契協議及租契第二附表指明的情況下，使用涉案處所。

上訴案件原本排期2024年8月處理，之後改為2025年1月14日上午處理，3名主審法官包括高院首席法官潘兆初、上訴庭法官彭偉昌及彭寶琴，預計聆訊需時兩天。

原審法官判刑時指，黎智英在案中有其重要角色，黎或日理萬機，但不應以此作為抗辯理由，否則簽署承諾或法定聲明等的措施便形同虛設。而案中有6項加刑因素，包括控罪橫跨約17年，力高在雙方簽訂正式租契前已搬進涉案處所，並得到一定的租金優惠及免被迫遷等無形利益；力高作為黎私人公司，相關安排使稅務上可享優惠，對黎有私人利益。且黎利用傳媒機構的「保護傘」下行事，在這保護傘下，令科技園不敢貿然行事。

案件編號：CACC 223/2022