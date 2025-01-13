人才來港做田徑教練高級秘書？　議員斥線上求職平台錯配　

政府去年底更新各人才計劃續簽條件及名單，亦曾有議員指高才來港找不到合適工作。當局文件指現時人才辦線上求職平台每日提供超過5,100崗位，亦有舉行創業投資之類的研討會。有議員指現時人才辦求職平台提供「田徑教練」之類的工作，擔心平台不聚焦令人才「非人才化」，直指：「咁高嘅學歷；咁高嘅經驗，係咪真係去到做呢啲職位呢？」亦有議員擔心有網站教高才創業後申請政府基金，或會分薄本港中小企資源。

當局文件指現時人才辦線上求職平台平台每日提供超過5,100崗位。議員江玉歡擔心平台不聚焦，讓高學歷人才變成「非人才化」，不應「係工都揼上去」。她舉例，平台提供「田徑教練」、「屋邨會所副經理」、「高級秘書」之類的工作，指：「我哋依家搵嗰幾萬人才返嚟，咁高嘅學歷；咁高嘅經驗，係咪真係去到做呢啲職位呢？」她期望平台提供的工作能匹配人才的能力。

勞工及福利局副局長何啟明稱，早前系統有作篩選，相信相關經理級工作亦不算低級，會再審視情況。

具工會背景的議員林振昇指有網站教高才創業後申請科技券、BUD專項基金等各類基金，關注實際因網上廣告而申請基金的高才人數。他關注基金是否有效，同時擔心太多高才申請基金會分薄資源，令本地中小企未能申請。

工業貿易署助理署長(工商業支援部)陳栢燊回應稱，BUD專項基金主要是幫助香港企業走出去，不會考慮東主、合夥人的居留身份，因此沒相關數據。他解釋，公司需要符合申請條件後才能申請基金，有嚴格審批及文件要求，確保資源不會被攤薄。

議員吳傑莊指部分新來港人才擔心開設新公司後，申請續簽時因為公司太新而未能獲批。他說，自己剛創業也是「得個殼」，期望政府一併審視其他業務證據。他又關注本港開設公司銀行戶口過程嚴格、冗長，對比鄰近地區「特別嚴」，來港人才或擔心本港「係咪歡迎做生意呢？」

何啟明回應稱，現時沒確實條件續簽，前線入境處人員對於公司流水是否真實「有眼睇得到」。對於坊間聲稱可以為人才製造流水帳、擔保續簽成功的單位，他說：「我哋都歡迎佢（人才）自己去入境處篤佢。」香港人才服務辦公室署理總監歐雪雯則指，假如人才持大量現金開戶口，銀行或會更審慎處理；但一般人開設銀行戶口應沒太大問題。

亦有多名議員認為高才短期合約結束後，應給予更多時間續簽，顯示政府「有溫度」。何啟明指大部分香港人工作也不是長約，說：「我自己都唔係長約嚟嘅。」他指人才應視乎自己合約到期日，有自己的判斷，但當局會視乎個案再作安排。