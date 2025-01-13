憂大陸攻台　過半受訪日企準備好應對

日本共同社上周六（11日）公布調查結果顯示，過半數受訪日本企業表示已準備好或正準備應對中國大陸攻打台灣的情境。

調查於去年11月底至12月中旬進行，訪問114間日本企業，結果顯示53%表示已準備好草擬手冊、規劃撤離和儲存庫存等具體措施，以應對台灣可能發生的突發事件。12%受訪者指沒有應變計劃，但認為有考慮的必要。調查亦強調，兩岸關係日益緊張是經營企業的高風險因素。

此外，大陸和台灣都是日本供應鏈的重要組成部分，也是日企產品和服務的關鍵市場。調查指出54%受訪企業認為台海緊張加劇對業務產生重大或中度影響，53%公司最關心海運和空運暫停，48%則擔心半導體供應鏈不穩定。被問及解放軍攻台的可能性時，22%稱有可能或非常有可能，只有3%覺得不可能，46%認為不確定。對於日本應否加強外交努力緩解兩岸緊張，35%表示贊成，7%認為日本已做得夠多，20%不知道。

日本國際問題研究所（JIIA）客座研究員津上俊哉肯定這些公司所做的準備，但也擔心一些公司可能過度採取行動，例如撤出台灣。