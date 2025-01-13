大陸12機艦現台海　美憂煽動衝突籲管控言行

台灣防務部門周一（13日）發布消息，當日清晨6時前24小時內，解放軍6架軍機和6艘軍艦持續在台海周邊活動，其中4架軍機飛越台海中線，並進入台灣西南空域。台軍運用任務機艦及岸置導彈系統，嚴密監控與應對。

美國副防長希克斯上周五（10日）表示，美國在談到中國問題時會關注自身言行，避免任何暗示，致使升級為兩國都無法應對的對抗，美方目的是阻嚇，也考慮到對方看法。英媒去年曾報道指，北京當局認為美方試圖慫恿攻擊台灣，以便美方介入。希克斯強調美國並未試圖「引誘或欺騙」北京捲入戰爭，也認為衝突是可避免的，美方工作是防止戰爭，並在戰爭爆發時隨時做好準備，只是擔心北京會煽動衝突，呼籲管控言行，雙方也應避免誤解。

此外，台灣無人機產業已納入「五大信賴產業」，爭取在2028年產值達到300億元新台幣（約71.6億港元）。台灣行政院召開多次專案會議，本周將再開會討論。負責主持行政院無人機專案會議的副院長鄭麗君表示，今年將尋求與美日歐等理念相近國家開展政府對政府合作，除計劃拜會美日相關單位，也邀請美日歐組團來台洽談關鍵技術及產業合作，深化與民主國家共同打造「非紅供應鏈」。