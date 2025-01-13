內地發布電動單車新強制性標準　今年9月實施

工業和信息化部宣布，電動單車強制性國家標準修訂後周一（13日）正式對外發布，將於今年9月1日實施，為民眾提供更安全、更實用的出行工具。當中強化了非金屬材料防火阻燃要求，明確電動單車使用塑膠總質量不應超過整車質量5.5%，並增加電動機低速運行轉矩等要求，完善電池組、控制器、限速器的防篡改要求等。

工信部會同多部門組織修訂的強制性國家標準《電動自行車安全技術規範》（GB 17761—2024），將取代舊版標準（GB 17761—2018）。除了上述修改，還包括提升制動性能要求，將使用鉛酸蓄電池的電動單車整車質量上限由55公斤提升到63公斤，新增企業質量保證能力和產品一致性要求，要求電動單車具備北斗定位、通訊與動態安全監測功能，不再強制要求所有車型均安裝腳踏騎行裝置，明確電動單車鼓勵安裝後視鏡，並要求生產企業明確電動單車的建議使用年限，在銘牌、產品合格證上標註。

新標準設置8個月的生產過渡期，企業在今年8月31日或之前可按照新或舊標準生產，今年9月1日後所有新生產的電動單車都必須符合新標準要求。消費者已購買不符合新標準的車輛不會被強制淘汰，可由各地政府根據當地實際情況，借助以舊換新等政策加速更新換代。新標準實施後，將降低火災事故隱患和危害，減少交通事故風險，有效防範非法改裝，提升車輛整體安全性能，更好滿足消費者日常使用需求。