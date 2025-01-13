圖轉運500萬元毒品到香港　68歲俄籍工程師外港碼頭被截

一名從泰國離境的68歲俄羅斯籍工程師，涉嫌協助跨境販毒集團試圖從澳門偷運毒品前往香港。澳門執法部門今日(13日)表示，昨日(12日)拘捕該名打算購買船票離境的涉案男子，並在其行李搜出5公斤以餅乾及咖啡包裝作掩飾的毒品海洛英，市值約700萬澳門元。他供稱收受500美元報酬犯案，但拒絕透露毒品來源及最終目的地等細節。該男子涉嫌觸犯不法販賣麻醉及精神藥物罪，案件移送澳門檢察院偵辦。

被捕俄羅斯籍男子姓Novorusov，68歲，報稱職業是工程師。案情指，澳門執法部門早前與泰國及香港當局交流情報後，得悉有跨境販毒集團策劃安排下線成員，從空路偷運毒品入境澳門。至上周四(9日)，澳門執法部門發現涉案男子獨自攜帶一件懷疑藏有毒品的行李入境當地，並入住澳門中區一間酒店後再無外出。

到昨日上午，該男子帶同行李離開酒店，並前往外港碼頭購買船票準備乘船離境，澳門執法部門於是上前截查，並從其隨身行李中檢獲大量以餅乾及咖啡包裝作為掩飾的毒品海洛英。男子被捕後承認受僱跨境犯罪集團，收取500美元作為旅費之外，販毒期間亦獲犯罪集團提供行程中的所有交通及住宿費用。