市政協會議開幕　委員擬就整治內卷式惡性競爭提案

北京市政協十四屆三次會議周一（13日）上午開幕，為期4天半。受訪委員向媒體介紹自己的建議和提案，內容包括規範預製菜使用、整治「內卷式」惡性競爭、優化營商環境、文化遺產保護等熱點話題。

市政協主席魏小東周一在會上作市政協常委會工作報告，指市政協去年堅持團結和民主兩大主題，自覺把政協工作融入全市工作大局，取得新進展新成效。他指出，今年是「十四五」規劃收官之年，政協北京市委員會要在市委領導下，深入協商議政，完善制度機制，加強隊伍建設，並緊扣首都現代化建設建真言謀良策出實招，認真組織實施今年協商工作計劃，助力「十五五」規劃制定、京津冀協同發展、發展新質生產力、教育科技人才一體化建設、增進民生福祉等。

按照公開日程，河北、黑龍江、福建、廣西的省級人代會周一同步開幕，本月中下旬全國多省密集進入一年一度的省級兩會時間。全國目前已有30個省區市公布今年省級人代會時間，除西藏未公布外，其他省區市均於本月中下旬召開省級兩會。一些省區市尚未公布政協會議召開時間，按慣例料於省級人代會前一兩天開幕。