認曾指控中央政府瞞新冠疫情　黎智英否認欲煽動仇恨

壹傳媒黎智英連同集團旗下3間公司，涉嫌串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全及發布煽動刊物等共3罪，違反《港區國安法》，審訊今日(14日)踏入第118天，黎智英繼續自辯，坦言想習近平下台，承認曾在線上節目中，指控中央政府隱瞞新冠疫情，令疫情擴散至全球，但否認欲煽動仇恨。

黎智英今日繼續接受辯方大律師關文渭主問。庭上展示一系列通訊軟件「Slack」的對話紀錄，顯示蘋果動新聞平台總監張志偉曾就收費內容提議，「提供有立場的新聞式專欄，這立場可以是批評中共，可以是監察政府」，黎表示同意。黎智英亦在「Slack」稱，「以後中國新聞深化報道很重要，因中國對香港影響只會愈來愈大」、「集中把讀者愛看的做到最好及詳細，尤其訂閱後品質最重要，我們必須做到貴精，多也只要精的，更不要去想著多元，做到我們的強項就夠了」。黎智英今日指，上述說話並非編採指示，只是提議如何提升新聞質素。

對於從犯證人之一、壹傳媒前行政總裁張劍虹曾在審訊中指，黎智英曾指示讓小店免費登廣告，黎智英今表示，雖然他個人支持這想法，但這建議不是他提出，他也不曾告訴張劍虹自己支持想法。2020年12月1日，黎智英在最後一集《Live Chat with Jimmy Lai》中指，中央政府隱瞞新冠疫情 ，令疫情擴散至全球，拜登政府應對中國時，應以力量，而非軟弱或綏靖政策。另外，美國在商討貿易協定前，應以人權議題作為先決條件，例如香港和維吾爾議題。黎智英今日在庭上指，他只是陳述正在發生的事，否認煽動仇恨。香港和維吾爾議題固然屬內部事務，但人權議題是國際事宜。

節目中，黎智英強調，來自西方的壓力很重要，如果習近平下台，或可以讓中共融入世界，這是世界唯一的希望。如果我們不繼續抗爭，香港不但會變成跟其他內地城市無分別，更可能變成「新疆」，甚至比新疆「更大鑊」。黎智英今日直言，希望習近平下台，這是解決問題的方法。西方「壓力」非指敵對行動，而是批判性。至於「繼續抗爭」方面，黎坦言國安法後，他知道以往的示威不可能再現，他只是一廂情願。他否認煽動暴力，或煽惑他人不守法。

涉案4名被告包括黎智英(77歲)、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司。4名被告同被控一項串謀刊印、發布、邀約發售、分發、展示及或複製煽動刊物罪，以及一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。黎智英另單獨被控一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。

案件編號：HCCC 51/2022