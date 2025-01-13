涉以假學歷獲取入境許可及入讀港大碩士　內地女准廿萬現金保釋外出

一名28歲內地女子，涉嫌訛稱曾修讀美國哥倫比亞大學，以獲取入境許可和報讀港大應用語言學碩士課程，並在之後獲發放證書。該名內地女子被控「為取得入境證而作出虛假陳述」等3罪，案件今(13日)在沙田裁判法院再訊。被告最終獲准以20萬港元現金等條件保釋外出，案件押後至2月14日再訊。

被告李思萱（28歲）持有中國往來港澳通⾏證，最初原被控一項「為取得入境證而作出虛假陳述」罪，控方其後新增兩項控罪，分別為「以欺騙手段取得服務」及「管有虛假文書」。被告被控於2022年6月30日或該日前後，在香港為取得一張來港就讀入境許可，而作出明知為虛假或自己亦不信為真實的陳述，即聲稱自己2016年9月至2020年5月在哥倫比亞大學就讀。

被告另被控於2021年12月13日至2024年7月19日，在香港以欺騙手段，即向香港大學職員訛稱自己擁有紐約市哥倫比亞大學的文學學士學位，主修語言學，而不誠實地取得由香港大學提供的應用語言學文學碩士課程的教育及教學服務。被告亦被控於同年7月20日或前後，在香港明知或相信一張看來是由香港大學在同年6月12日發給她的證書，屬於虛假，而保管或控制該文書，意圖由她或他人，籍使用該文書而誘使另一人接受該文書為真文書，並因接受該文書為真文書而作出或不作某些作為，以致對該另一人或其他人不利。

案件編號：STCC 2805/2024