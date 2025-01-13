9個月大男嬰送院亡　警員父涉虐兒表證成立　2.7結案陳詞

油塘一名9個月大男嬰，2019年初在油翠苑單位內暈倒，其後證實死亡。事隔5年，任職警察的男嬰父親，在去年6月被落案起訴一項「對所看管兒童或少年人虐待或忽略」罪。案件早前經審訊後，觀塘裁判法院暫委裁判官莊靜慧今日(13日)裁定控罪表證成立，被告選擇不作供及不傳召辯方證人。裁判官把案件押後至2月7日作結案陳詞，被告續准保釋。

42歲被告蔣定邦，英文控罪書上報稱是警察，中文控罪書上則報稱是其他職業。控罪指，被告於2018年12月1日與2019年2月19日之間，在鯉魚門道油翠苑漾美閣一單位，故意襲擊、虐待或忽略約9個月大的蔣天晴。承認事實指，被告於2006年開始任職警察。

據庭上早前播放被告事後跟警方進行的錄影會面，被告稱死者於2018年出生，為他的次子。他指當時聘請了女傭在家工作，但一般他會跟死者睡於客廳。2019年2月19日凌晨2時許，死者哭喊，他用冷氣被蓋死者全身，他當時見到死者頭頂，但沒留意冷氣被是否貼着死者的臉。到凌晨4時許，被告醒來，掀開冷氣被，即見死者嘴唇發紫、「塊臉白晒」，他抱起死者，死者吐了啖奶到他身上。他嘗試拍醒死者，惟死者沒有反應，之後更發現死者沒有呼吸脈搏。

案件編號：KTCC 1219/2024