華人受困緬甸詐騙園區　再有家屬求助

繼中國演員王星早前從泰國擄至緬甸妙瓦底詐騙園區後，一名男子去年年底從湖南省長沙市搭飛機前往泰國後失蹤，最後定位出現在妙瓦底附近，長沙警方周日（12日）證實已接獲報案。

25歲男子萬志明去年10月從公司辭職，前往長沙拍攝短片兼職網約車司機，去年12月28日深夜乘坐飛機飛往泰國，翌日凌晨降落曼谷蘇凡納布米國際機場。他同日乘車時向網約車同行黃某傳送照片稱：「現在感覺有點不太對勁」，兩小時後其定位接近妙瓦底，囑黃某聯絡表哥。表哥本月2日前往長沙市報警，家人在萬志明的家鄉湖北省荊州市下轄石首市報警。萬志明的表哥稱，不了解他前往泰國原因。萬志明的母親得知兒子在泰國失蹤後情緒波動，家人形容她短短數天滿白頭髮。

另外，泰國曼努特種部隊上周四（9日）在達府樸帕縣村莊發現兩名中國男子，兩人報稱與包車司機商定接送前往清邁旅遊，特種部隊盤問後確認兩人可能受騙被人口販賣集團拐賣，因為該區域可步行進入緬甸。警方遂帶兩人到達府湄索警察局登記備案，安排兩人返回住所，聯絡其家人安排回國。至於25歲男模特兒楊澤琪去年12月在泰緬邊境失聯，反電訊詐騙博主郝振東周日披露，泰國警方確認楊澤琪受困於妙瓦底恒升園區中心地帶，預計經過談判後將於近日獲釋，由於他是軍人後代，可能毋須支付贖金。