四所港人港澳子弟學校成DSE與考學校　230考生於內地試點應考

考評局自2024年文憑試起，在粵港澳大灣區內地城市試行設立考場，讓內地「與考學校」的合資格港澳籍學校考生無需跨境來港應考筆試。考評局今日(13日)回覆查詢時表示，接納4所內地港人或港澳子弟學校於2025年香港中學文憑考試成為「與考學校」，合共有約230名港澳籍學校考生於內地試點考場應考。

4所「與考學校」分別為深圳香港培僑書院龍華信義學校、廣州暨大港澳子弟學校、廣州南沙民心港人子弟學校及東莞暨大港澳子弟學校。考評局表示，經實地審視有關學校的建設和設備，並考慮2025年文憑試的考試運作和實際需要，決定於深圳培僑學校、廣州暨大學校及廣州民心學校，設立2025年文憑試內地試點考場。這3所學校的合資格港澳籍學校考生將於原校考場應考，而東莞暨大學校的學校考生將於廣州暨大學校的考場應考大部分科目。

考評局續指，經審視各內地試點考場的籌備工作，已確保在保密度、安全度和可靠度方面均達到要求。將繼續與香港和內地的相關部門合作，監督內地試點考場學校落實各項考務安排，並為有關考務人員提供適當培訓，確保文憑試不論在本地或大灣區內地城市舉行，均符合質素保證和保密要求。考評局將於2月向考生派發准考證，所有考生必須依照准考證上所示日期與時間前往獲派的試場應考。