女青年墮公檢法騙局　男友人見疑報案　惟48萬元存款已被轉走

澳門再有當地女青年墮「公檢法」騙局。她收到「上海警察」電話誤以為觸犯刑案，按指示租住酒店並向親友借錢接受「資金審查」，事主一名男友人見事主要求借錢後失聯，懷疑事主墮騙局，於是向澳門執法部門報案。人員接報後於黑沙環區某酒店找回事主，查帳時發現帳戶內的48萬多澳門元已被人轉走，案件有待後續調查。

執法部門上周四(9日)下午約3時接獲一名男子報案，聲稱與女性友人失聯，失聯前曾收到對方要求借錢的訊息，懷疑友人墮入「公檢法」騙局。執法人員於同日下午在黑沙環區某酒店找到事主，事主檢查銀行帳戶後發現486,070澳門元存款已被人轉走無法追回。

據調查所得，案中女事主前一日(8日)上午約10時收到「上海警察」來電，對方指事主名下電話號碼發放大量不實訊息導致他人死亡，要求事主接受視像調查。事主信以為真，按照對方要求視像、同屏及提供網上銀行帳號及密碼。隨後對方又對事主「資金審查」，要求事主與外界斷絕聯繫並借錢存入銀行帳戶，事主應要求租住黑沙環區某酒店房間，直至翌日下午被執法部門尋獲，但帳戶內的存款已全數被人轉走。