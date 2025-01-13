75%受訪者已建立素食習慣　機構認為素食普及性明顯增強

有機構舉行「素食及綠色生活習慣」問卷調查，發現75%受訪者已經建立了素食習慣，其中3分2為「彈性素」，即透過葷素交替的方式飲食，而男性素食者更佔全部男性受訪者的75%，較往年上升6%。調查團隊認為，社會對素食的接受度正在提升，素食主義的普及性明顯增強，而素食的性別界限亦逐漸模糊，打破了以往男性與肉類飲食相連結的傳統印象。

「亞洲素食展」主辦機構柏堡活動策劃去年底聯同綠色生活資訊平台「Taste of Veg」進行了第三屆「素食及綠色生活習慣」問卷調查。調查共收集超過1,000位15歲或以上市民的意見。調查亦發現，愈來愈多人傾向素食外賣，比例較去年大幅飆升15%以上，顯示消費者尋求方便的素食選擇，團隊建議餐廳可開拓外賣餐單、到會等，以滿足素食者對便捷餐飲的需求，這有助吸引更廣泛的顧客群，提升整體市場的競爭力。

調查亦指出，98%經常與素食者一同用膳的雜食者認同當兩者外出用餐時，會遇上不同程度的困難，有60%受訪者認同雜食者與素食者共同外出用餐時，會遇到缺乏素食餐廳資訊的情況，亦有70%受訪者認同會遇到餐廳缺乏素食菜式的情況，78%受訪者認同餐廳提供素食餐單有助提升用餐體驗，有素食者認為雜食者與素食者用餐時，如果選擇素食餐廳或餐廳有素食菜單的話，能充分滿足素食者和雜食者的需求，這樣的安排使得聚會變得更加輕鬆愉快。