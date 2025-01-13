科技發展蓬勃　機械人形態愈趨近人類

科技是目前全球關注的發展領域，不少科學家更致力研究行動或外觀更接近人類的機械人。廣東深圳市早前發布一段影片顯示當地一間機械人公司生產的人形機械人行走能力，影片迅速走紅，更獲美國電腦品牌英偉達的高級人工智能（AI）研究科學家轉發，感嘆其行動如人類般自然，甚至一度懷疑是由AI工具生成的影像。

該款機械人型號為「SE01」，定位為工業機械人，於去年10月底正式面世。它採用自主研發的一體化諧波關節模組，整機共32個自由度，其中12個位於手部、8個位於臂部，是全球首創使用端對端神經網絡方式將機械人步態提升至真人標準的產品。它高達1.7米，採用航空級鋁材，重約55公斤，關節最大扭力330牛頓米，電池續航力兩小時，使用壽命10年。

影片中，該部機械人正展開多地形長距離的穩定性測試，只見其行走姿態、速度與人類非常相近。該公司行銷負責人姚淇元稱，SE01在全球首次真正解決機械人自然步態難題，徹底告別其他機械人小碎步及跺腳等病態步伐，實現行走快速且平穩，大幅縮小機械人與人類間差距。據指，它還能完成深蹲、伏地挺身、轉圈走、抓取和跑跳等高難度動作。

另一方面，美國內華達州拉斯維加斯一場大型科技展上，一款由總部位於加拿大的仿生機械人公司製造的新型伴侶機械人「Aria」首次亮相，擁有性感身材和年輕女子的臉容，可謂全球最逼真仿生機械人之一。其頸部以上設有17個馬達驅動，能做出臉部表情，同時擁有即時對話能力，確保更逼真和具備情感。公司指，該款機械人旨在令老年男士能享受陪伴，不再感到孤獨，還能客制化Aria的容貌。