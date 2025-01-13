油站今明兩年裝220支高速電樁　可支援逾1.1萬輛電車

東網日前報道，去年新落地私家車平均每10輛有7輛是電動車，惟本港充電設施嚴重不足。有電動車車主每日到商場排隊充電，直言換車換了「噩夢」。環境及生態局今日(13日)在社交媒體發文回應指，一直致力擴展本港充電設施，除了在新建樓宇停車位安裝電動車充電基礎設施，政府正利用遍布全港各區約180個油站提供充電服務，包括發展高速充電站，以及在現有加油站改裝或加裝高速充電設施，預計在今明兩年內提供220支高速充電樁，可支援超過11,000輛電動車。

環境局表示，自2011年便開始透過收緊寬免總樓面面積安排，鼓勵新建樓宇停車位安裝電動車充電基礎設施。截至2024年12月，已批出了超過86,200個相關停車位，其中逾46,000個停車位已落成。此外，「EV屋苑充電易資助計劃」已為約33,000個停車位完成電動車基礎設施的安裝工程，預計2025、2026、2027年會再分別安裝44,000、40,000 及23,000個，總數將不少於14萬個。至2027年底，估計單這兩個計劃便可提供近20萬個充電停車位。

公共充電器方面，數目由2024年9月的約9,100支，短短三個月內便增加了約1,300支至10,400支，當中有1,700支為快速和高速充電樁。一支高速充電樁可支援超過50輛電動車。政府會在年中推出3億港元的高速充電樁鼓勵計劃，鼓勵市場裝置3,000支高速充電樁，額外支援約16萬輛電動車。