本報揭廢車霸路棄街頭　亂象曝光始肯補鑊

廢棄車輛長期霸路為人詬病，當局於去年打擊衞生黑點計劃，發現棄置車輛情況嚴重，不少電單車遭棄置在後巷無人處理，當局稱至少處理3,300輛棄置車，當中高達九成為電單車。本報過去亦曾多次踢爆本港四處出現棄置車輛問題。當局最終提出修例以打擊棄置車輛，不再為兩年或以上未領牌車輛自動取消登記，車主必須自行處理不再續牌的車輛，車主日後收到通知書後，要在3個月內為車輛續牌或按規定清拆或移離車輛，違者首次定罪最高罰一萬元及監禁3個月，之後再犯者會罰款2.5萬元及監禁半年。

另外，法庭亦會命令當局拒絕為車主發出駕駛執照或續期、接獲涉事車輛的過戶通知書時不採取行動，以及拒絕就車主名下車輛發出牌照，直至有關罰款已繳付。當局指出，車主需要有充分理據，例如正等待取得零件安排車輛接受維修及檢驗等，並獲信納其豁免不會導致車輛遭不當棄置，才可提出豁免申請，車輛亦會繼續登記在車主名下。

當局於去年10月時表示，有關修例將以「先訂立後審議」方式審議，規管長期未領牌車輛的措施將於條例訂立後約一年實施，以確保車主有充足時間為其未領牌車輛採取適當行動，條例生效日期則暫定在明年第4季透過憲報刊登公告確定。