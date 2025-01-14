全港738個　衞生黑點愈打愈多

政府2022年8月中推出「打擊衞生黑點計劃」，計劃推出超過兩年，衞生黑點愈打愈多，黑點數量由計劃開始時的663個增至738個，增加逾一成。 政府曾稱九成衞生黑點情況已經「大為改善」，但部分黑點不斷「翻發」，例如去年8月在土瓜灣後巷發現有大量建築廢料及放置至少兩年的電單車；去年9月屯門新墟街市街一帶，發現有大量發泡膠盒等垃圾堆積如山，較路人還要高。

本報記者去年8月曾到鴻光街與永耀街的一段私家巷視察，發現該處被人圍上鐵絲網佔用。狹窄的通道兩旁更滿布雜物，包括植物盆栽、梳化、沙煲、磚頭和卡板等隨處可見。另外又有疑似報廢的機器、盛滿污水的水桶和車胎、沒蓋好的貓糧，而中華大廈旁的私家巷有禁止放置雜物的標語和告示，但仍有人棄置建築廢料和殘羹剩菜，發泡膠箱堆積如山。食環署曾解釋，該處屬私人地段，業權擁有人須負責有關私人地段內的清潔工作，署方會在資源許可下提供一次性的潔淨服務。

另一個「翻發」的衞生黑點是屯門新墟街市街一帶，去年9月發現街市附近發泡膠盒等垃圾堆積如山，較附近經過的路人還要高；電話亭、電箱亦幾乎沒頂，垃圾山中夾雜着紙皮箱、發泡膠水果包裝散落一地。

食環署曾解釋，去年曾進行了52次聯合執法行動，又指有安排承辦商每日提供恒常街道潔淨服務，但店舖非法佔用公眾地方涉及多個政府部門的職權範圍。

當局亦曾稱逾八成黑點的衞生情況已改善，適合從名單中移除，但不打算移除任何黑點。有官員及後稱九成黑點的衞生情況已大為改善。政府又指截至去年5月底各部門曾於全港進行了超過130次聯合行動、移除超過630輛棄置車輛，當中超過九成是電單車。

有官員去年聖誕後曾到訪尖沙咀彌敦道、佐敦廟街、大埔墟四里及灣仔莊士敦道等，稱這些地方在推行「打擊衞生黑點計劃」的兩年多後，經改善的環境衞生都能得以保持，街道的清潔更勝從前。