陝西六大考古新發現　舊石器時代遺址群入選

2024年度陝西考古成果交流會上周五（10日）起一連三天在西安市召開，周一（13日）揭曉「2024年度陝西六大考古新發現」，分別是富平石川河流域舊石器時代遺址群、長武謝家河遺址、富平長春遺址、寶雞魏家崖遺址、隋唐長安城安化門遺址、西安北里王北宋范氏家族墓地。

富平石川河流域新發現12處舊石器遺址，右岸以周家廟溝遺址為代表，年代在距今60多萬年至3萬年之間；左岸以朱黃堡遺址為代表。朱黃堡遺址發現有3處用火遺迹，出土超過2.6萬件石製品和500多件動物化石，年代在距今30萬年至4萬年前後。石川河流域舊石器遺址群的發現和發掘，不僅填補渭北中部廣大區域舊石器時代遺存分布的空白，也將該地區古人類活動的歷史，從距今7,000年前後上溯到距今60多萬年前。豐富文化遺存為渭北乃至黃河中遊地區古人類石器技術演進、人類行為適應方式等問題研究提供新資料。

此外，長武謝家河遺址位於咸陽市長武縣冉店鄉謝家河村，涇河支流黑河的二級台地。新發掘以新石器時代仰韶文化和戰國時期遺存為主，特別是發現的多座仰韶文化的房址，形制較為新穎，為研究涇河流域仰韶文化房屋類型和聚落形態增添了珍貴資料。