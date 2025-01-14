拜登美國務院演說　稱中國經濟永遠不會超越美國

美國總統拜登將於下周一（20日）卸任，他周一（13日）罕有到國務院發表演說，為任內的外交政策辯護。他稱有賴於政府，美國正贏得全球競爭，敵人和競爭對手，尤其是俄羅斯、中國和伊朗，比他4年前上任時變得更弱，美國與盟友則更強大，而且美國並無通過發動戰爭來實現上述結果。

演說由國務卿布林肯主持，拜登入場時獲在場國會議員及官員持續起立鼓掌歡迎。他在演說中回顧任內成績，包括2022年擊殺恐怖組織阿蓋德的最高領袖扎瓦希里，結束阿富汗戰爭；對中國施加新約束，同時拉攏中國的鄰國；致力應對氣候變化，及幫助烏克蘭和以色列抵禦不同類型威脅。他強調美國必須繼續應對嚴峻挑戰，但其政府已留下一個再次處於全球領先地位的美國。

拜登在演說中談及俄烏衝突，說：「當普京入侵烏克蘭時，他以為可以在數天內征服基輔。事實上自從那場戰爭開始以來，我是唯一一個站在基輔市中心的人，而不是他。」對於中國，拜登稱任內通過在亞太地區建立和鞏固合作夥伴關係，扭轉與中國的競爭局面。他稱專家曾預期中國經濟將超越美國，「現在根據最新預測，按照中國目前發展趨勢，他們永遠不會超越我們」。

拜登提及美軍2021年撤出阿富汗，對撤軍期間被自殺式炸彈炸死的13名美軍感到悲痛，但強調結束戰爭是正確做法，並相信歷史會反映這一點。他又稱過去一年以色列的敵人伊朗受到嚴重打擊，美國兩度調派軍隊協助以色列成功抵禦伊朗導彈攻擊，並稱伊朗比過去數十年來都要弱。他建議下屆政府關注人工智能和向潔淨能源過渡，批評否認氣候變化的人大錯特錯。