內地春運今展開　鐵路民航公路車流料創新高

內地春運周二（14日）正式開啟，直至下月22日結束，共40天。交通運輸部等部門預計，今年春運全社會跨區域人員流動將達到90億人次，鐵路、民航客運量有望分別突破5.1億人次和9,000萬人次，均創歷史新高。

今年春節假期增至8天，也是第一次將除夕列入法定假期，預料假期前後客流較集中。春運期間是售票高峰期，據鐵路12306科創中心消息，該網上售票系統周日（12日）拒絕異常登錄訪問請求3,714萬次，將569萬次異常提交訂單請求列入慢速隊列，將266萬單異常候補購票請求延遲處理。截至周一（13日）下午5時，鐵路12306已累計發售8,507萬張春運期間車票，今年針對部分長途區段車票發售試點推出「系統自動提交購票訂單」功能，系統將根據旅客設定自動「搶票」。

今年春運不僅有新開通的高鐵線路，還投用新造的動車組。春運前，全國集中投用185組新造的時速350公里復興號動車組。假期前在北京、滬寧杭、廣深等客流集中地區，每日安排開行1,724對長途旅客列車，同比增加64對；客流高峰期安排開行329對夜間長途高鐵列車，同比增加38對。假期後在成渝、武漢、南昌、湖南等客流集中地區，每日安排871對長途旅客列車，同比增加46對；客流高峰期安排170對夜間長途高鐵列車，同比增加31對。

今年自駕出行料達72億人次，約佔全社會跨區域人員流動量八成，高速公路車流量單日峰值或創新高。近年隨着新能源汽車快速發展，大眾關注公路沿線充電服務保障。交通運輸部運輸服務司負責人稱，截至去年11月底，全國高速公路服務區累計建成3.31萬個充電樁、4.93萬個充電停車位，較前年底分別增加1.21萬個、1.66萬個，已建設充電設施的高速公路服務區佔比從前年底的85%提升到97%，基本實現全覆蓋。