憂赴泰不安全　旅行團要求春秋航空退機票被拒

內地男演員王星從泰國被拐至緬甸事件，引起民眾對東南亞旅遊的安全憂慮。安徽宿州一名女子周一（13日）透露，上周二（7日）與20多名朋友組團通過旅行社在春秋航空預定下月27日前往泰國清邁的機票，但因看到相關報道擔心人身安全，翌日決定取消行程，要求退票卻被拒。春秋航空回應指，團體票退票聯繫消費者最初的購票途徑，目前並無針對泰國機票的特殊退票政策。

張女士表示，他們一行人本月初並聯絡合肥一間旅行社購買機票，旅行社員工向他們推薦春秋航空公司的航班，出發航班9C 8511下月27日下午從浦東機場出發飛清邁，回程航班9C 8512則在3月4日從清邁飛往浦東，機票價格每人2,300元（人民幣，下同，約2,442港元）。張女士將機票費用轉給旅行社員工，對方又將款項轉給上海春秋旅行社南寧分公司，但她和團友協商後決定取消行程，遂向旅行社提出退款，對方稱上海春秋旅行社南寧分公司只能退還200多元（約212港元）費用。

張女士認為春秋航空的做法不合理，他們還未提供身份證資料，而且只隔了一天就提出取消行程，並沒太大影響對方二次銷售；又強調他們不是無故取消，是鑑於當前形勢無奈作出的選擇。旅行社員工周一回應指，春秋航空回覆在付款前已告知付款後不予退票，關於泰國安全的問題，目前並沒相關正式文件確認。