鍾劍華在逃被通緝　國安處今帶走其妻兒到警署助查

國安處在上月平安夜向包括香港民意研究所前副行政總裁鍾劍華在內6名在海外人士發出通緝令，正追查鍾劍華的資金流向。繼昨日(13日)香港民意研究所主席及行政總裁鍾庭耀因涉嫌協助在逃通緝人士被帶走助查後，消息指，國安處人員今日(14日)早上抵元朗屏山帶走鍾劍華的太太及兒子到警署協助調查。

鍾劍華於2022年4月離港，其後他接受傳媒訪問透露，太太和小兒子仍在香港，未有決定會否搬到英國，而他的大兒子在美國完成碩士學位後決定留在當地工作，次子在澳洲學成後曾回港工作，其後返回澳洲進修，期望在當地留下來。

國安處昨日根據法庭手令，突擊搜查鍾庭耀位於港島薄扶林的住宅，並將他帶走助查，繼而到黃竹坑南滙廣場的香港民意研究所作進一步搜查。國安處表示，調查相信，有人懷疑利用自己的機構協助一名已竄逃外地的被通緝人士，繼續從事危害國家安全行為。行動中，國安處人員檢取一批證物，包括電腦、平板裝置、手提電話及銀行文件等，亦邀請受查機構的一名董事及兩名職員返署協助調查。案件調查仍在進行中，暫時沒有人被捕。