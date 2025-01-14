阿茲海默症患者趨增　機構推動新型藥物輸送系統

阿茲海默病（AD）是認知障礙症中最常見疾病種類，疾病嚴重影響患者的記憶、認知及自理能力等，醫學界暫時未有根治方法。有機構推動阿茲海默病新型藥物輸送系統，開發出更高藥物療效且更具成本效益的治療方案。

華潤醫藥與納米及先進材料研發院今日(14日)簽署合作框架協議，雙方將攜手推進「Palbociclib 在阿茲海默病治療中的納米傳遞優化」項目，並由香港大學支援藥效研究，致力應對阿茲海默病這一全球醫療領域的重大挑戰。

華潤醫藥表示，全球目前有逾5,000萬名患者罹患阿茲海默病，隨著全球老齡化加劇，預計患者數量將持續攀升，長遠為醫療系統帶來沉重負擔。通過結合 NAMI 的新型藥物輸送系統和華潤醫藥在製藥領域的專業知識，優化藥物的納米傳遞，開發出更高藥物療效且更具成本效益的治療方案。此合作突顯產學研協作在推動醫療創新中的重要

性。

雙方表示，是次合作充分展示香港創新的國際競爭力及對推動全球醫療發展的貢獻。通過結合兩地優勢，這次合作將有助於提升科技水平，推動科研突破及產業升級，同時配合國家《十四五規劃綱要》的目標，NAMI 與華潤醫藥積極開展產學研深度合作，加速科研成果落地及轉化，實現應用價值，為阿茲海默病患者帶來新的希望。