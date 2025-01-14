去年6.1億人次出入境內地　港澳台居民佔2.54億人次

港人趁周末及假期赴內地遊玩成風。（中新社圖片）

國家移民管理局周二（14日）召開記者會稱，去年全國累計查驗出入境人員6.1億人次，同比上升43.9%；其中內地居民2.91億人次、港澳台居民2.54億人次、外國人6,488.2萬人次，同比分別上升41.3%、38.8%、82.9%。

內地去年共簽發普通護照2,331.9萬本、內地（大陸）居民往來港澳台證件簽注9,451.4萬張（件）次，同比分別上升26.5%、9.8%；簽發港澳台居民來往內地（大陸）通行證257.8萬張，較前年新冠疫情後集中辦證高峰稍有下降；簽發外國人簽證證件259.7萬本次、同比上升52.3%，免簽入境外國人2,011.5萬人次、同比上升112.3%。移民局政務服務平台為中外出入境人員提供查詢等政務服務1.3億人次，為港澳台居民、海外華僑和外國人免費提供身份核驗服務3,407萬人次。

去年年累計查驗出入境交通運輸工具3,256.6萬架（列、艘、輛）次，同比上升38.8%；其中飛機87.9萬架次、列車10.1萬列次、船舶43.7萬艘次、機動車輛3,114.9萬輛次，同比分別上升62.6%、11%、8.2%、38.9%。

全國移民管理機構另偵辦妨害國（邊）境管理犯罪案件3.5萬多宗，抓獲7.9萬多人，打掉906個犯罪團夥。此外，查獲毒品案件494宗、653人，繳獲7.8噸各類毒品；查繳2,000多支各類槍枝、10萬多發子彈。去年全國移民管理機構15名民輔警犧牲殉職，66名民輔警因公負傷。