許金山毒殺妻女案重審　陪審團今退庭商議裁決

香港中文大學醫學院前副教授許金山被指於10年前，以注入一氧化碳的瑜伽球毒殺妻女，受審後被裁定兩項謀殺罪成。許不服定罪提上訴，終獲裁上訴得直，須發還重審。重審在2024年11月展開，至今日（14日）早上11時許，法官完成引導陪審團。陪審團隨即退庭商議裁決。

現年59歲被告許金山，被控於2015年5月22日謀殺其妻黃秀芬（47歲）及次女許儷玲（16歲）。是次審訊由暫委法官祁彥輝，連同4男3女陪審團審理。許金山在本次審訊中，原本由大律師安華暉（Andrew J.Raffell）代表。不過，當審訊踏入第10日，許金山表示，自行抗辯會最有利於他。法官最終讓許金山的律師團隊退出審訊。

據控方開案陳詞指，兩名女死者是因一氧化碳中毒而死，氣體是由車尾箱的瑜伽球釋出，把該瑜伽球注滿一氧化碳，及放在車內殺死兩母女的正是被告。被告是中大醫學院副教授，亦是麻醉科醫生，熟悉吸入多少一氧化碳會令人死亡。控方指，許金山承認在中大實驗室把兩個注入一氧化碳的瑜伽球帶回家，聲稱打算用來殺老鼠。但控方認為許金山是在說謊。

案件編號：HCCC 389/2023