50%受訪港漂指港居住擠迫　47%創新產業不足　感規管多逾30%

政府要搶人才、搶企業，俗稱「港漂」的內地學生或人才愈來愈多。有組織今日(14日)發表網上問卷調查結果，以了解港漂在港的生活及對香港經濟、文化、及公共政策等的看法。結果發現50%受訪者覺得香港居住環境較為擠迫，47%憂產業單一、創新產業不足，對留港發展構成限制，逾30%覺得規管太多，不習慣港人不愛吸煙喝酒談公事，逾四分一人認為夜生活沒有港產片中的豐富。

青年港漂總會發起人莊詠琳表示，在去年12月16日至29日期間，透過網上問卷訪問近800名港漂。受訪者超過80%為35歲以下的年輕人，當中女性佔約61%，而其中52%受訪者在港工作，其餘48%則在港讀書，其中約一半正修讀學士或碩士課程。在收入方面，在港工作的港漂中，67%在職受訪者月薪超過2萬港元，其中14%更達到5萬港元以上。行業分布上，金融及教育業最受歡迎，其次是保險及IT行業。

調查結果發現，逾60%受訪者來港是為了求學。受訪者認為香港與國際接軌的教育模式及排名世界前列的大學是最吸引來港的原因。選擇來港工作的原因中，44%認為香港薪資較高，29%看好香港發展前景，22%則因嚮往香港生活，超過80%受訪者對香港前景持正面態度。

在文化適應方面，50%港漂覺得香港居住環境比較狹小。45%受訪者表示最難適應香港人較少重視「關係」的工作方式，逾44%受訪者認為香港網購不如內地便利，約47%受訪者認為香港電子支付不如內地方便，約12%的港漂不習慣香港到處都是禁煙區而沒有吸煙區、不習慣香港人不愛吸煙喝酒談公事的約有13%。

有30.8%港漂指針對生活或民生的規管逾來愈多。對於港府近日提出有意禁止加味煙，大部分受訪者認為因經濟差所以不是時候推出，有16%認為政策太過嚴厲。至於政府有意進一步全禁電子煙，亦有過半認為未是時候推出，高達18%受訪者擔憂會影響內地旅客或人才來港，11%認為政策太過嚴厲。另外，近47%港漂認為香港公餘時間活動選擇不多，也有26%認為夜生活沒有港產片中的豐富，11%覺得香港酒吧限制多，不如內地有趣。47%受訪港漂擔憂香港產業過於單一，創新產業不足。

議員吳傑莊指香港應該是多機會的，但有些新來港人士會得覺得自己所學的，到香港實際落地應用可能有落差，尤其是較為缺乏創新行業，例如內地的電商或科研類行業在香港就較少，更遑論做船或航天、航空的業務，以致這方面的專才在香港無用武之地。但這也亦反映他們未必很了解香港的產業，香港的製造業並非強項，反而貿易專業服務等知識技能有較大需求。不過香港若可落實「八大中心」的倡議，對於港漂都會有更多就業和創業機會。

他指大部分港漂的英語具相當水平，但粵語就較為棘手。對於未來加強控煙的工作，他個人是贊成的，但如果措施「一刀切」，港漂們或會覺得香港環境太過壓抑，令到他們對香港卻步。即使禁煙方向是正確的，但怎樣推行就要非常的小心。