Z世代每3人有1人感焦慮　團體倡納情緒教育入學校課程

年輕人的精神健康近來備受社會關注。有大學今日(14日)發布一項心理創傷的研究，結果顯示，香港的Z世代年輕人(18至27歲)是焦慮、抑鬱和創傷後壓力徵狀最嚴重的群體，約每3人就有1人有焦慮徵狀，抗逆能力也較其他世代低。

香港樹仁大學顧鐵華費肇芬伉儷跨學科循證實踐及研究中心聯同四間院校段在2023至2024年，訪問了逾一萬名市民，了解他們的心理健康徵狀及創傷和逆境的比率。結果顯示，21.9%、20.7、17.4%的全港市民分別有壓力、焦慮、及抑鬱徵狀。其中，22.8%、30.5%、22.3%的Z世代年輕人分別有壓力、焦慮、及抑鬱徵狀。Z世代年輕人的焦慮和抑鬱徵狀比率明顯高於其他年齡層，情緒調節能力，和對生活的積極度亦比其他世代低。結果令人憂慮。

研究顯示，創傷與心理健康有重大關連，曾經歷創傷及逆境的群體，均出現較高的壓力 、焦慮及抑鬱徵狀。在過去一年，最多香港市民遭遇的創傷性事件是19.2%市民目睹死亡或嚴重傷害事件；10.6%失去至親或離婚；7.1%受暴力對待。分析顯示，Z世代遇到的創傷普遍比其他世代較少 。16.8％的Z世代過去一年曾目睹死亡或傷害事件；7.7%失去至親或經歷離婚。另外，12.0%的晚期嬰兒潮世代及9.4％的Z世代表示過去一年受暴力對待，比較平均值高。

協助研究的仁大輔導及心理學系副教授袁穎忻指出，接近1成的Z世代年輕人表示過去一年曾受暴力對待，家長和老師必須倍加留意，為年輕人提供安全的成長環境。

研究亦指出了可減輕創傷對心理健康的影響關鍵的保護和抗逆因素，發現壓力、焦慮和抑鬱等心理健康徵狀受逆境和創傷影響、因此需要積極培養個人和家庭層面的抗逆力，以減輕與生活逆境和創傷相關的心理健康負擔。在多個抗逆因素之中 ,最為重要的是情緒調節能力。數據顯示，較少出現焦慮或抑鬱徵狀的人 其情緒調節能力明顯較高。