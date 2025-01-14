兩年半內收回7000間公屋　黃碧如：等於慳700億元

房委會資助房屋小組委員會主席黃碧如表示，今早（14日）會議議程其中一項是落實新一期資助出售房屋的新措施，以及討論有關《房屋條例》的修訂，將嚴重濫用公屋刑事化，未來會諮詢立法會及予立法會審議。黃強調，現時建每間公屋要約100萬港元，今屆政府上任至今兩年半內已收回7,000間，等於慳了約700億港元，房署沒有收回公屋單位的KPI，修訂《條例》「不是要滿足捉到幾多人上法庭的願望。」

對於《房屋條例》修訂，黃碧如表示會上大部分委員都對修訂條例表示同意。被問及為何不將所有濫用公屋個案都刑事化，她則指建議訂明需要有金錢利益分租，以及商業用途才屬嚴重濫用公屋，她又稱明白有公屋租戶為幫補家計，或會在家「做下手工、與人補習」，此類則不會納入刑事範圍。

問及若賦權房屋署人員檢查市民個人資料會否權力過大，她稱很多地方都有此權力，包括西九文化區也有類似法例賦權，她稱不擔心房署職員因此權力過大，他們依然要遵守現行與個人私隱條例相關的法例要求。至於嚴重濫用公屋的最高刑罰是否過輕，她稱雖然法庭未未必會判被告坐監，但緩刑都有案底，相信對一般人也會有阻嚇作用，而條例生效後也不會有緩沖期。

此外，新一期資助出售房屋的措施包括為合資格40歲以下青年的居屋申請者可多獲一個抽籤號碼；而白居二亦會多1,500個配額，予40歲或以下家庭或單人青年合資格申請者；對於多次抽籤失敗的居屋申請向隅者，也會多一次抽籤號碼。但她表示，申請者參加青年計劃必定要成為業主，也不能隨便轉讓業權，除非有離婚、永久離港等理由才可以。她認為是計劃為了幫助他們「上樓」，但不希望被人濫用。她又稱最新一期白居二即將會發信，新措施會納入其中。

她又指根據上一期居屋的數據顯示，參與抽籤的40歲以下青年佔80%，而最後成功購入單位有50至60%，她認為只是多一粒抽籤而非給予更多配額，應對他人不太大影響。