將軍澳工業邨地段違契謀利判囚　黎智英及壹傳媒CAO不服上訴

壹傳媒黎智英與壹傳媒集團行政總監黃偉強，因隱瞞業主香港科技園公司，違反租契使用價值5.16億港元的將軍澳工業邨地段，令與黎智英相關的公司獲得租金利益，因而被控欺詐罪。兩人經審訊後，在2022年被裁定罪成，涉及兩項欺詐罪的黎智英被判囚5年9個月、罰款200萬元、及被頒令取消擔任公司管理層等資格8年；涉及一罪的黃偉強則被判囚21個月。兩人均就判決提出上訴。聆訊今日（14日）在高院上訴庭展開。

兩名上訴人是黎智英(77歲)和黃偉強(63歲)，兩人同被控一項欺詐罪，指兩人連同周達權及其他人，於2016年1月至2020年5月19日，向香港科技園公司隱瞞，在非按1995年5月25日雙方所訂立租契第二附表指明的情況下，使用將軍澳工業邨駿盈街8號的處所。黎再獨自面對多一項欺詐罪，指他連同其他人，於1998年4月1日至2015年12月31日，同樣隱瞞非按訂立的提案計劃書、租契協議及租契第二附表指明的情況下，使用涉案處所。據原審判詞提到，辯方不爭議力高顧問有限公司（力高）在1988年成立，黎智英一直為力高的董事之一，持有力高50 %股權。力高曾使用8號處所的地方，由2011年2月8日至2020年5月19日期間，蘋果印刷並沒有為力高向科技園申請牌照。

是次上訴聆訊由高院首席法官潘兆初、上訴庭法官彭偉昌及彭寶琴審理。上訴方提到，黎智英沒有任何披露租契違約的法律義務，因此無法以隱瞞形式構成欺騙行為，並認為控方控罪詳情並不符合租契的邏輯。上訴方指，很難說力高完全沒參與《蘋果日報》業務，不認同原審法官所形容，力高「如公司形式的『大打雜』」。事實上，力高在處所所使用的範圍只屬處所總積的0.16%。

原審法官判刑時指，黎智英在案中有其重要角色，黎或日理萬機，但不應以此作為抗辯理由，否則簽署承諾或法定聲明等的措施便形同虛設。而案中有6項加刑因素，包括控罪橫跨約17年，力高在雙方簽訂正式租契前已搬進涉案處所，並得到一定的租金優惠及免被迫遷等無形利益；力高作為黎私人公司，相關安排使稅務上可享優惠，對黎有私人利益。且黎利用傳媒機構的「保護傘」下行事，在這保護傘下，令科技園不敢貿然行事。

案件編號：CACC 223/2022