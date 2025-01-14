內地去年刑案數創本世紀最少　促對電詐犯罪一抓到底

中央政法工作會議周日至周一（12日至13日）在北京舉行，總結去年並研究部署今年政法工作。全國去年刑事案件數同比下降25.7%，創本世紀以來最低；檢察機關受理審查起訴數同比下降14.3%；涉酒交通死亡數同比下降3.2%，刑事立案數同比下降56%。會議指出，對電訊網絡詐騙、黃賭毒、盜搶騙等群眾反映強烈的違法犯罪活動，要總結戰法，加大力度，一抓到底。

針對社會治安綜合治理，會上提到對重大惡性犯罪，要依法嚴管嚴查嚴辦、快偵快訴快判，實現特殊預防和一般預防相結合；對電詐、黃賭毒、盜搶騙等犯罪，要總結中央督導經驗，健全掃黑除惡常態化機制。此外，要聚焦重大活動，做好安全風險評估工作，落實現場安全管理責任，嚴防發生擁擠踩踏等事故；聚焦重點場所，加強巡防巡控，指導企事業單位做好綜治、內保工作；聚焦重點物品，深化打擊整治槍爆違法犯罪專項行動，嚴防漏管失控形成現實危害。

會議強調，要強化未成年人違法犯罪預防治理，推進專門學校建設，依法開展專門矯治教育；並強化刑滿釋放人員安置幫教工作，推動解決他們的基本養老金接續問題，清理就業不合理限制規定。同時，強化嚴重精神障礙患者管理救助，推動強制醫療所建設，深化戶籍制度等。關於科學立法，會議指今年要立足政法職能，統籌立改廢釋，加強立法研究，圍繞打擊上市造假、跨境賭博、危害民航安全等刑事犯罪，及時出台司法解釋。