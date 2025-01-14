啟德醫院地盤塌棚架釀11傷　港九搭棚工會料連牆器不足肇禍

啟德新急症醫院地盤昨午發生嚴重意外，一幅60米乘20米棚架突然塌下，釀11人受傷，當中4人重傷。工權會表示，曾聽聞當日一部挖泥機曾撞過棚架，希望當局深入調查。港九搭棚工會指，棚架倒塌與材料無關，主要是連牆器(拉猛)出問題，亦指有工友透露，當日有重型機器撞倒棚架，若勾塌棚架或連牆器，有機會加快棚架倒塌。

工業傷亡權益會總幹事蕭倩文今日(14日)接受電台訪問時指，有業界根據事故的相片提出質疑，指棚架上有很多竹，或造成負重太大，認為是可調查的其中一個方向。她補充指，有關的承建商亦有多宗意外發生，包括去年將軍澳中醫院塌棚架、港深創新科技園吊臂倒塌，認為接二連三出現意外發生，或安全管理出現問題。

港九搭棚同敬工會理事長何炳德指，因應各項工序調整連牆器，如要進行幕牆工序，幕牆唯一的接口位就是幕牆玻璃接口位，若現場發現沒有預留接口位，只依靠上面及下面的連牆器則十分危險。若進行其他工序時，沒有進行事前的風險評估，未有調整或裝拆連牆器位置，只鬆開相關的連牆器，或令拉猛嚴重不足，造成倒塌意外。