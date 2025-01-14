求情指有精神科紀錄　六旬婦稱聞聲着毀橫額　押至年廿九判刑

荃灣沙咀道及楊屋道一帶，於去年10月有多幅屬民政署及政黨的橫額及海報遭人破壞，其後一名64歲退休婦人疑涉案被捕。該案今日(14日)於西九龍裁判法院再訊，涉案婦人承認6項刑事損壞罪。辯方求情指被告有精神科紀錄，案發時因聽到聲音叫她破壞才犯案，裁判官最終決定先提取被告的精神科報告，並把案件押後至1月28日(農曆年廿九)判刑，被告須還押小欖精神病院。

女被告林可恩(64歲，退休人士)原被控一項管有適合作非法用途的工具罪及8項刑事損壞罪，控方今撤銷其中3罪，被告承認餘下6項刑事損壞罪。控罪指被告於2024年10月3日，在荃灣多處，包括楊屋道近爵悅庭的行人天橋、楊屋道街市的入口、沙咀道遊樂場、荃灣天主教小學、荃灣官立中學以及關門口街熊貓酒店外，在沒有合法理由的情況下，以剪刀破壞共50幅屬於民政署、工聯會及民建聯的橫額及一張海報。

辯方求情指，被告自2002年起有精神科紀錄，被告案發時不斷聽到聲音「叫佢劃啲橫額」，她抵受不住聲音而犯案，無迹象顯示案件涉及政治。辯方又稱被告已接受一段日子的治療，且情況穩定，望可讓被告在農曆新年前獲釋，與兒子吃團年飯。裁判官則認為須了解被告最新的精神狀況，故先提取被告的精神科報告。

案件編號：WKCC 4395/2024