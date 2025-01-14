南丫海難死因研訊　家屬擬傳召澳洲船舶專家給予證供

2012年10月1日發生的南丫海難，造成39人罹難。有死者家屬之後入稟高院，要求法官頒令死因裁判法庭就事件召開死因研訊。惟高院原訟庭拒絕申請，上訴庭於2023年7月推翻原訟庭裁決，頒令需召開死因研訊。死因庭今日(14日)展開第3次非公開研訊前檢討。據悉，家屬一方擬傳召澳洲船舶工程專家，就船隻水密門和鎮流器等給予專家證供。

死因庭進行第三次研訊前檢討，閉門進行，今日並無家屬到庭。死因裁判官將於2025年5月6日展開死因研訊，研訊由死因裁判官獨自審理，預期聆訊長60天。死因庭預留4月3日作第四次研訊前檢討。據悉，家屬一方擬傳召一名澳洲船舶工程專家，就涉事船隻應否安裝水密門及鎮流器待給予專家意見，死因庭亦委聘了專家，將會就船隻豁免限速方面作供。

資料顯示，海難發生後，兩名肇事船長被刑事起訴，「海泰號」船長黎細明被裁定39項誤殺及一項危害他人海上安全罪成，共判囚8年；「南丫Ⅳ」船長周志偉則被裁定一項危害他人海上安全罪成，判囚9個月。

案件編號：CCDI 1075-1113/2012