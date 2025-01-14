涉襲15歲女童兼煽惑賣淫　16歲女及19歲男運輸工罪成

5名年輕男女被指於2023年10月襲擊當時15歲女童，其中涉案的16歲女生更涉嫌煽惑女事主向他人提供性服務，在賺取金錢後再還款等。16歲女被告最終被控襲擊及煽惑16歲以下兒童作出猥褻行為等5罪，她否認控罪，同案另外3男亦否認襲擊罪。案件早前經審訊後，西九龍裁判法院裁判官王證瑜今日(14日)裁定16歲女被告全部罪名成立，一名男被告罪成，其餘兩男脫罪。裁判官把案件押後至2月4日，連同早前承認襲擊罪的17歲女被告一同判刑，期間替被告索取懲教院舍報告。

4名需接受審訊的被告依次為16歲女生、朱天樂(19歲，運輸工人)、李謙朗(18歲)及林子健(18歲)。4人連同承認控罪的女被告黎嘉楹(17歲)被控於2023年10月3日在九龍某大廈後樓梯襲擊女子X，4人否認控罪。黎另承認同日於彩虹邨紫薇樓地下後樓梯襲擊X。朱另涉管有3張他人身份證，早前已認罪。16歲女生另外否認兩項非法禁錮罪及兩項煽惑16歲以下兒童作出猥褻行為罪，控罪指她於10月3日非法禁錮X，及在10月3日及4日分別煽惑X向他人提供性服務。

裁判官裁決指，X的證供直截了當且誠實可靠，而16歲女被告與X之間的訊息紀錄亦支持X的證供，終裁定16歲女被告5項罪名成立。裁判官亦信立朱天樂曾用手肘襲擊X背部，他在警誡下亦作出招認，故襲擊罪成，但因X不能肯定李謙朗和林子健曾否從後襲擊她，故該兩男罪脫。

案件編號：WKCC 1476/2024