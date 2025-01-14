甲流患者恢復期洗澡　突呼吸困難症狀惡化

內地正處於呼吸道傳染病高峰季節，流感等疾病齊發，其中有甲型流感患者洗澡後突感呼吸困難、手腳無力，幾乎不能動彈。有醫生指出，甲流恢復期的患者身體尚未完全恢復，抵抗力較弱，洗澡水溫和環境的變化可能導致血管擴張，進而引發一系列不適症狀。

該名浙江女子確診甲流4天沒洗澡，幾天前洗了個澡，並打算打掃家中衞生。她憶述，當時「發現僅有的一點力氣拿來洗澡了，喘得不行，手腳都發軟了」，上一秒還好好的，下一秒嗓子就突然不舒服。另有醫生亦指，曾有一名20多歲男患者反覆高燒，體溫最高達40℃，確診甲流後獲處方速福達抗流感藥物瑪巴洛沙韋，第二天醒來退燒，第三天忍不住洗澡，當晚卻再度發燒，症狀也加重，求診後發現出現肺部感染。

有醫生建議，甲流恢復期的患者應盡量避免洗澡，至少在退燒後一周內不要洗頭洗澡。浙江省人民醫院呼吸內科主任孫益蘭主任醫生則指，患者感染甲流病毒後，如退燒及全身症狀好轉，並沒絕對不可洗澡的說法，需按具體情況決定。如仍發燒且症狀嚴重，她不建議這時洗澡，實在難受可擦擦身子。退燒及症狀好轉後如要洗澡，她建議在做好保暖工作的前提下進行。