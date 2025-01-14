東網爆船隻亂泊上岸　區議員對部門工作成效存疑　冀有止血方案

有區議員今早與執法部門巡視拍攝，發現坪洲島上至少有73隻船被放置。

東網今日(14日)獨家報道坪洲經常有船隻及拖架違例放置於海旁及行人路旁，問題已纏擾逾10年沒解決。離島區議會討論有關事宜，有區議員指今早與執法部門巡視拍攝後，發現島上至少有73隻船被放置，又指對部門相關工作的成效存疑，指：「無成效嘅嘢，畀市民見到就係笑話。」另一區議員劉舜婷則期望部門有臨時「止血」方案。

提出有關問題的區議員黃漢權表示，今早點算後發現島上有最少73隻船被放置，指去年底香港仔避風塘亦曾有火燒連環船的情況，擔心假如船隻在岸上火警會影響安全。海事處沒派代表出席，但早前書面回覆區議會指船隻被放置在岸上不屬其管轄範圍。黃指現時本港船隻須經海事處發牌，認為海事處可以透過發牌、續牌條件介入事件。他得悉海事處正在詢問法律意見，期望未來有成效。

地政總署在會上表示，同樣正在徵詢法律意見，例如縮減現時要求搬離物品的寬限期。離島地政處早前書面回覆區議會指，現行法規並非處理問題的有效方法。另一提出問題的區議員劉淑嫻表示，處方以往會透過掛號信通知船主，即只是通知船主也需時3日。她期望政府透過其他方式聯絡船主，以及縮短搬走選擇的寬限期。另一區議員劉舜婷則期望部門有臨時「止血」方案。

離島民政事務專員、區議會主席楊蕙心表示，正在與不同部門商討法規規限問題，正在等候法律建議，期望未來會推出措施及行動，會在其他委員會及平台跟進。

區議員余漢坤指10年前長洲也有類似情況，當時跨部門採取「到期就貼（警告）」的方式持續執法，最終成功解決問題。他認為修改法例需時，但現階段可參考長洲做法。楊蕙心指長洲和坪洲的地況不同，未必一定能做到相同效果，但可以借鑑。

對於船主在收到警告後「A點搬B點」的情況，黃漢權雖然認為不同部門已經做了很多，但認為成效成疑，指：「無成效嘅嘢，畀市民見到就係笑話。」