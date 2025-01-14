解放軍擾台戰備警巡　日增強琉球部署

台軍周二（14日）上午8時20分至中午，偵獲解放軍殲16等22架主、輔戰機及無人機出海侵擾台灣空域，配合軍艦執行聯合戰備警巡。台灣智庫國防安全研究院近日另發布報告顯示，日本去年積極增強琉球群島軍事部署，並強化離島運輸能力、日本西部軍事設施。

《2024印太區域安全情勢評估報告》上周三（8日）發布，以「民主選舉與地緣衝突」為主題，探討各國選舉的過程、結果及其對區域安全的影響。台國防院國家安全研究所副研究員王尊彥發文指出，日本在與那國島160人基礎的沿岸監視隊上，額外部署40人電戰隊，並擴大駐地範圍1.6倍，以利再增設防空部隊；沖繩本島則增設約350人的地對艦導彈第7聯隊，並於其北東大離島，編配機動警戒管制雷達，可監視宮古海峽通過船隻。

報告又指，在機動展開與保護國民能力方面，日本今年度防衞預算申請書除規劃各建一艘中、小型運輸艦及機動舟艇交給海上運輸群運用，也增加民間租賃船至8艘。在強化軍事設施方面，日本政府主要增建130座彈藥庫，以及整備28處指定機場與港口，位置多位於日本西部，同時強化日本國民保護措施和提高撤離效率。