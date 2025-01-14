中大研究指乾眼症藥助抑制異位內膜生長　或可治療子宮內膜異位症

乾眼症藥物或成子宮內膜異位症患者新希望！子宮內膜異位症屬一種常見的婦科疾病，全球有5%至15%達生育年齡的婦女受其影響，惟目前未有根治方法。香港中文大學醫學院今日公布（14日），校方研究團隊利用人工智能系統進行疾病基因大數據分析，識辨出兩個子宮內膜異位症的新治療靶點，並發現一種現有治療乾眼症的非類固醇抗炎藥物整合素抑制劑，有助抑制異位內膜組織生長，可以「舊藥新用」，有可能成為子宮內膜異位症的新治療方案。

子宮內膜異位症指子宮內膜組織在子宮外部生長，可於盆腔、卵巢及其他位置形成異位內膜組織或囊腫。其主要病徵是腹部不適，亦會影響患者的月經周期及生育能力，甚至演變成卵巢癌。由於成因不明，現時尚未有根治方法，患者主要透過止痛及賀爾蒙治療減輕症狀，嚴重者則要透過手術切除異位組織和囊腫。

中大醫學院婦產科學系臨床副教授鍾佩樺表示，子宮內膜異位症有高復發風險，而目前的止痛及賀爾蒙治療只能暫時緩解症狀，長期服用賀爾蒙藥物亦可能產生副作用，故有必要研發新治療方案。

研究團隊利用人工智能系統進行大數據分析，再利用小鼠模型進行驗證，結果發現，消除「環腺苷酸結合蛋白2」（GBP2）和「造血細胞激酶」（HCK）後，異位內膜組織的體積和重量明顯減少，同時抑制病變組織細胞增長，更令部分病變組織細胞死亡。團隊再利用人工智能系統，發現用於治療乾眼症的抑制劑有潛力成為治療該症的藥物，並透過小鼠模型實驗，證實乾眼症的整合素抑制劑可有效抑制異位內膜組織生長，未來可成為臨床治療子宮內膜異位症的新藥物，有望縮短藥物研發的過程和時間。