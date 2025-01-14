政黨冀政府2年內滅赤　倡減煙草稅重回前年水平　料增30億稅款

有政黨認為政府在未來兩年，設法令每個部門每年節流4%或5%的經常性開支。

新一份預算案正進行諮詢，包括飲食界議員張宇人在內的多名議員及所屬政黨的成員今日(14日)與財金官員會面，並針對2港元乘車優惠計劃、限奶令及體育爭議等方面提出33項建議。他們指庫房正面對千億財赤，政府難以再向市民「派糖」，反而要開源節流，政府應認真檢視「經常性收入」及「經常性支出」，切除可以避免的「肥膏」，建議本屆政府在餘下2年任期內分2年終極滅赤。

他們假設經常性開支是超出經常性收入8%或10%，政府便應設法在未來2年內，每個部門每年節流4%或5%的經常性開支，或兩年內合共節省8%或10%的經常性開支，令公共財政重返健康水平，又向財金官員建議把煙稅草減約31%，重回2023年的水平，預料可為庫房增加約30億港元稅款。

該黨指過去2年曾兩次加煙稅，去年第2次加煙稅後，3月至11月的稅收由去年同期的約36億港元，大幅降至17億港元，估算全年煙草稅稅收不會增加，反而少收30至40億港元。他認為，加煙稅未有令煙民減少吸煙，反而減稅可防止煙民購買私煙。

香港人口老化問題嚴重，他們預計2028年和2046年，60歲以上的長者人數分別佔總人口三成三及四成，若乘車優惠繼續維持在2港元的水平，面對長者人數及交通費水平持續增加，政府負擔的費用將會是天文數字，政府應考慮檢討2港元乘車優惠，或把合資格人士重回至65歲以上。鑑於本港生育率持續下降，加上人口老化問題會影響社會及經濟，他們指政府應向市民提供更多誘因以鼓勵生育，建議政府推出「累進式子女免稅額」，首名子女可免稅15萬港元、第二名子女倍增至30萬元、第三名及其後的子女再倍增至60萬港元。

為照顧不同市民的退休需要，他們建議政府應與內地加強協調，讓購買香港年金並居住在大灣區各城市的港人都可以取得相關年金收入，並簡化跨境匯款限制，方便內地港人在大灣區城市作退休生活的同時，考慮擴大香港醫療券於大灣區使用範圍，讓港人在有需要時能夠在內地就醫，或使用醫療券安排救護車輛回港診治。

至於由2013年實施至今已超過10年的「限奶令」已不合時宜，應盡快取消，事關昔日困擾全港家長的奶粉問題早已解決。現時內地居民和旅客的生活消費及旅遊模式已有明顯轉變，從以往購物為主，更多轉向深度遊和體驗式旅遊，加上近年內地進口奶粉和國產奶粉均持續發展和增長，人們來港搶購奶粉的機會已經不大。