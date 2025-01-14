內地擬新設14所大專院校　玻璃大王盼打造中國版史丹福

內地教育部周一（13日）發布消息稱，根據有關規定以及第八屆全國高等學校設置評議委員會考察評議結果，經教育部黨組會議審議，擬同意設置14所大專院校。其中包括一所民辦福耀科技大學，始創人為內地「汽車玻璃大王」曹德旺。

據福耀科技大學網站介紹，由曹旺德創立的河仁慈善基金會首期對該校捐款100億元人民幣（約107億港元），學校位於福建省福州市高新區南嶼鎮流洲島，定位為以理工科為主的綜合性高水平研究型大學，辦學層次為本科和研究生學歷。曹德旺表示，為建立國際化的師資資源庫，福耀科技大學可在全球招聘科學家、教授、學科帶頭人，目標是打造中國版的史丹福大學。

擬開設院校的公示名單包括5所職業本科院校，自2019年內地開展本科層次職業教育試點，近年職業本科學校深受家長和學生青睞，數目日增。有專家認為，高等職業教育需通過提升辦學層次培養更多專家型技術技能人才。華南有跨境電商企業負責人表示，隨着產業轉型升級，企業需愈來愈多複合型人才，既有很強的技術技能，也有紮實的理論知識基礎。