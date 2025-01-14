克服地方保護主義　最高法促防趨利性執法

最高人民法院周一（13日）提出，審判執行工作中要堅決克服地方保護主義，嚴防趨利性執法司法；並要支持、監督行政機關依法行政、守信踐諾，依法監督、糾正違法利用行政手段干預經濟糾紛問題，加強對查封、扣押、凍結等行政強制措施和行政強制執行的司法監督。

在當日召開的全國高級法院院長會議上，最高法提出，深刻認識趨利性執法司法的嚴重危害，嚴格依法加強對相關案件的審查，聚焦擴張管轄、人為製造異地管轄、以輕緩刑威脅誘導認罪認罰等情形，建立健全甄別、處置、防範機制。此外，要依法平等保護各類經營主體產權和合法權益，對待民營企業要堅持支持促進與規範引導相統一、合法保護與平等對待相統一。

當前一些破壞市場經濟秩序違法犯罪有上升趨勢，最高法強調要準確把握破壞市場經濟秩序犯罪的社會危害性，不僅要看犯罪造成的財產損失等有形危害，更要注重其對市場經濟秩序的破壞、影響等更深層次危害，對諸如詐騙老弱人群、製售有毒有害食品藥品、坑農害農等犯罪必須嚴懲。最高法同時提出，辦理涉企案件，要注意把懲治違法、規範秩序與保障合約履行、促進生產經營統一，依法解紛爭、促合作、利發展；另對因拖欠帳款而影響企業經營發展，着力防範一些有發展潛力的企業被欠款拖垮。