利用與醫院院長關係　女子受賄囚4年

雲南省怒江州瀘水市人民法院周日（12日）宣布一宗醫療領域犯罪案件審理情況，一名女子利用與昆明市某醫院院長不正當關係，獲利逾3,000萬元（人民幣，下同，約3,180萬港元），最終被判利用影響力受賄罪、患通投標罪、行賄罪罪成，數罪併罰，被判4年有期徒刑及罰款140萬元（約148.4萬港元）。

女子陳某某2019年初至2022年12月與該醫院時任院長王某某保持不正當男女關係，並利用對方職務影響力，先後幫助多間公司違規獲取項目，收受賄賂資金超過401萬元（約425萬港元）。2015年初至2019年8月，為了獲取並實施醫院項目，她安排他人先後送給相關工作人員現金、航天紀念鈔、化妝品及購物卡等財物逾15萬元（約15.9萬港元）；2016年4月至2021年4月，她亦夥同他人使用多間公司資質，圍標串標醫用血管造影X光機及附屬設備採購項目等10個項目，中標金額逾1.5億元（約1.59億港元），獲利逾3,259萬元（約3,454.6萬港元）。

法院認為，陳某某作為國家工作人員密切關係人，利用對方職權地位形成的便利條件，為請託人牟取不正當利益，收受他人賄賂等行為，已構成利用影響力受賄罪、串通投標罪、行賄罪。由於被告存在自首、認罪認罪、主動退繳違法所得、預繳罰金等情節，依法可從輕、減輕處罰，遂作出上述判決。