去年接198宗投訴　消委會測試市售9款4k電視　個別樣本音質稍弱

4K電視漸趨普遍。消委會首次測試市面上9款55吋的超高清4k智能電視機，當中3款OLED屏幕、4款為量子點技術的型號，2款則為LED型號。測試結果發現6款畫質較佳，音質方面，樣本間差異頗大，個別樣本的音質稍弱，至於使用方便程度及無障礙功能亦有不同的表現。

消委會測試9款電視機中，顯示價格較高的OLED樣本組別在整體畫面質素上評分較高，「三星samsung」、「Sony」獲4.5評分，價格分別是為15,980元及18,999元。在音質方面，有4款的音質清晰，低音渾厚，在播放古典音樂、流行音樂及戲劇時表現均佳，「三星samsung OLED」、「LG OLED」、「樂聲牌 QD/Mini LED」獲4.5分的高評分，另外有一款LED樣本音質較為薄弱，稍缺低音，僅獲2.5點評分，未必滿足對影音享受有高要求的消費者。

消委會指，去年接獲198宗電視機投訴，主要為與保用期內出現故障有關；亦有個案與代理商欠缺需要更換的零件有關，消委會提醒，消費者購買時應先了解保養詳情及條款，如安排代理商安裝的話，應留待安裝人員開箱，然後檢查電視機是否操作正常。如果自行安裝，開箱時可考慮全程錄影過程，以證明任何損壞及並非用戶所謂，據理力爭。消委會又建議生產商應效法如內地及歐盟做法，為停止生產及銷售的電器維持其零件供應最少5年，以確保電器於可使用期內能夠進行維修，支持可持續發展。