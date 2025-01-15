5款保溫杯容量與標示相差逾10%　塑膠物料保溫保冷效果較弱

不少消費者開始習慣自備隨行杯。消委會測試市面上18款隨行杯樣本，發現當中5款的公稱容量低於標示逾 10%，未能符合歐洲相關標準標示要求：其中1款即使將水加至貼近甚至浸泡着杯蓋部份，其最大容量仍跟聲稱相差逾10%。在防漏表現方面，有1款杯身為上闊下窄，並有較厚重手柄的樣本置於斜台上出現翻側，可能有熱飲溢出而造成燙傷使用者的風險。

消委會測試18款隨行杯樣本中，包括7款配備吸管的型號， 11款屬一般隨行杯或咖啡杯款式，全部均附有杯蓋，聲稱容量介乎350至900毫升，售票由約80元至425元不等。有14款所量得公稱容量低於標示3.33%至20.24%，當中5款的差異更超過1成，未能符合歐洲標準容許的10%誤差範圍，差異最大的一款樣本中售價最低，其標示容量為420毫升，而量得的公稱容量卻卻只有335毫升，差距逾2成。

備受關注的保溫功能，結果顯示保溫效能較理想的樣本分別為品牌「NOC」、「STANLEY」，於放置6小時後，杯內水溫仍超過60°C；7款不鏽鋼樣本於6小時後量得水溫介乎41.7°C 至47.7°C；3款以塑膠物料製成樣本，量得水溫介乎27.3°C至29.0°C ，保溫效果明顯較遜色。

保冷效能方面，測試改為使用約5+/-1°C 冷水，同樣注入凍水的樣本位置在試驗20+/-2°C 環境下6小時，結果有8款樣本的水溫在6小時後，仍能維持在11°C以下，表現較突出，三款塑膠製樣本，水溫上升至20.5°C 至22°C ，與試驗環境溫度十分接近，保冷效果較弱。

在防漏表現方面，結果有一款樣本「STANLED）無論是空杯還是滿水狀態下，均出現失去平衡情況，估計該樣本杯身較高，設計為相闊下窄，而且有較重的手柄有關，若用作承載熱飲，有機會會因反側而令使用者燙傷，消委會提醒有關供應商改善商品設計安全度及防漏效能，以免消費者因感使用不便而棄置產品。