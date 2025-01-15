電動輪椅租賃月租可相差逾5倍　消費者籲租用者小心選擇

香港社會老齡化嚴重，電動輪椅正在成為長者或殘疾人士出行的重要工具。消委會今日(15日)公布了所收集的市面上10間提供電動輪椅租賃服務機構和公司的資料。租金方面，不同機構與公司計算租金的方式有所不同，有以星期或以月計算的方式，每月租金由400元至2,500元不等，相差逾5倍。按金的支付也各有不同，非牟利機構在價格方面較有優勢，但可選擇款式不如商業機構。另外，不是每間非牟利機構都會安排運送輪椅，需要租用者自行前往或收費運輸。消費者呼籲，有需要人士租用前應就電動輪椅的功能、輕便程度、折舊程度等多作比較，以選擇最適合自己需要和負擔能力的款式。

消委會所收集的資料中，涉及6間非牟利機構與4間商業機構。非牟利機構在租金方面，會根據電動輪椅的不同款式定價，最貴的路向四肢傷殘人士協會的其中一款電動輪椅，租金為每月2,000港元。而香港復康諮詢協會在價格方面相對來説較低，為首3個月可免費借用，超過3個月後按月收取每月400港元租金，惟僅能免費借用與租用最長共9個月，且可租用的電動輪椅只有4台。

商業機構則有較多的租金計算方式， 相對來説租期愈長租金也會相對較低。當中，文化村-Whill HK的兩款電動輪椅每個月收費為2,500港元，不過兩款電動輪椅分別設有12和18個月的最長租期，若達最長租期，可直接獲贈該輪椅。其他3間商業機構的租金則在每月1,000港元至1,600港元，租期沒有上限。

消委會表示，除租金外，也需考慮電動輪椅在功能性、輕便程度、舒適度、折舊程度等方面的區別。同時，有些非牟利機構只能供應由善長捐贈的舊輪椅，而商業機構可能本身就屬於代理商或零售商，因而有機會提供更多和更新的電動輪椅以租用，並且還可提供原廠零件的維修服務。消費者可在聽取醫生建議後選擇自身可負擔且最適合的款式。

另外，在輪椅的運輸與按金方面，10間機構中有4間沒有運輸服務，但有運輸服務的機構中均需要收取運費，運費則視乎運送地區，每間機構收費亦不盡相同。按金的收取則只有工程及醫療義務工作協會不需要收取，相對來説非牟利機構的按金更低，商業機構的按金則為4,000至6,000港元。