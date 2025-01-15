消委會接投訴　充電站閒置費每分鐘5蚊　投訴人不滿收費過高

電動車普及已是大勢所趨，截至去年11月香港電動私家車佔整體數量已達17%。國際消費者研究及測試組織與歐洲汽車會合作，測試了26款汽車，包括電車、混能及油車的各項性能。當中值得留意的包括車輛續航距離、充電時間、環保表現以及安全性。但就本港的電動車發展，配套卻不甚充足，關於電動車的投訴主要集中在充電方面。

消委會報告顯示，電動車樣本推算出的續航距離最遠的是保時捷Taycan，充電時間亦最短，以快速充電器將電量由10%充至80%測試中，需時僅18分鐘。續航方面，平治的EQE SUV 350+與寶馬i7 xDrive60則排名第二與第三，分別達到559公里與546公里。充電速度方面則是現代IONIQ 6與FIAT500e以19及23分鐘分別排名第二與第三。

環保表現中，得分達5分的車輛分別是FIAT500e、MG MG4 Electric、現代IONIQ 6、Polestar 2 Long Range、Tesla Model 3以及豐田bZ4X。安全性方面，整體得分達5分的車輛則分別是電車smart#1、富豪EX30、寶馬i7 xDrive60以及油車平治E 200。

關於電車的配套以及投訴消委會表示，本港現時全港共有超過9,100個公共充電設施，不過消委會仍時有接獲關於電動車充電服務的投訴，包括參加停車場月費計劃但充電車位常滿等。

有投訴人駕駛電動車到商場內的充電站，購買1小時充電服務，並於相隔1小時40分鐘後駛離。投訴人後來查看應用程式，顯示收費為166.2元，當中$16.2為1小時充電費，系統錄得投訴人的電動車閒置了40分鐘，故收取每分鐘5元的閒置費，達收費上限$150。投訴人認為充電站現場並沒有張貼有關閒置費的收費告示，遂向消委會求助。

該公司解釋應用程式有列明充電費和閒置費的收費安排，惟投訴人不滿意，重申張貼於充電站的收費表中沒有列明閒置費，亦不滿閒置費收費過高。該公司堅持拒絕退款，消委會建議投訴人可考慮諮詢法律意見。